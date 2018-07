Essen (AFP) Der zweitgrößte deutsche Energiekonzern RWE hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn in Höhe von 1,7 Milliarden Euro erzielt. Die Krise in der konventionellen Stromerzeugung setze sich zwar fort, der Konzern habe aber seine Ertragsziele für 2014 erreicht, erklärte RWE am Dienstag in Essen. 2013 hatte der Konzern 2,8 Milliarden Euro Verlust gemacht. "Wir erfüllen unsere Ziele schneller und besser als erwartet", erklärte der Vorstandsvorsitzende Peter Terium.

