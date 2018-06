Berlin (AFP) Mehrere Sozialverbände haben die Bundesregierung davor gewarnt, bei dem geplanten Bundesteilhabegesetz auf wirkliche Verbesserungen für Menschen mit Behinderung zu verzichten. Die nötigen Reformen dürften nicht finanziellen Vorbehalten zum Opfer fallen, erklärten der Paritätische Wohlfahrtsverband, der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen und der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband am Dienstag in einem gemeinsamen Appell. "Wenn am Ende nur eine finanzielle Entlastung der Kommunen rauskäme, aber Verbesserungen für Menschen mit Behinderung weiter aufgeschoben würden, wäre dies den Betroffenen nicht zu vermitteln."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.