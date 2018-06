Hamburg (AFP) Die Misere der vier großen Energiekonzerne in Deutschland - Eon, RWE, Vattenfall und EnBW - ist laut einer Studie im Auftrag der Umweltschutzorganisation Greenpeace selbstgemacht. Die schlechte wirtschaftliche Lage der Energieriesen sei weitestgehend "gravierenden und anhaltenden" Managementfehlern geschuldet und "nicht primär" der Energiewende, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie der Westfälischen Hochschule Recklinghausen im Auftrag von Greenpeace.

