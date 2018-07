Berlin (AFP) Der Deutsche Wetterdienst (DWD) will kleine und mittelgroße Städte dabei unterstützen, sich auf die Klimaerwärmung besser einzustellen. Der Wetterdienst stellte dazu am Dienstag in Berlin ein kostenloses Online-Portal zur Simulation des Stadtklimas vor, das den Kommunen bei der Anpassung an den Klimawandel helfen soll. Mit dem Programm können demnach die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen analysiert und verglichen werden.

