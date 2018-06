Cherbourg (AFP) Wegen der Beschäftigung von 460 ausländischen Schwarzarbeitern auf der Baustelle eines neuen Atomkraftwerks in Frankreich ist am Dienstag in Frankreich ein Prozess gegen mehrere Baufirmen eröffnet worden. Vor Gericht müssen sich auch der französische Konzern BTP Bouygues TP und eine Tochterfirma verantworten, die für den Bau des Europäischen Druckwasserreaktors EPR im nordfranzösischen Flamanville mit Subunternehmen zusammengearbeitet haben sollen, die "auf Schwarzarbeit zurückgriffen".

