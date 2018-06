Aue (SID) - Abwehrspieler Nils Miatke vom Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue fällt für den Rest der Saison aus. Eine MRT-Untersuchung ergab, dass Miatke im Spiel am Freitag gegen Tabellenführer FC Ingolstadt (0:3) einen Kreuzbandriss und einen Meniskusriss am rechten Knie erlitten hat. Miatke sollte am Dienstag operiert werden.

"Nils ist ein selbstloser Spieler, der uns menschlich und sportlich fehlen wird. Wir werden ihm stets zur Seite stehen und helfen, dass er diesen Rückschlag verkraftet und schnell wieder gesund wird", sagte Aue-Trainer Tommy Stipic.