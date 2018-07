Doha (dpa) - Vizekanzler Sigmar Gabriel will sich zum Abschluss seiner Reise in die Golfstaaten heute in Katar über die Vorbereitungen für die Fußball-WM 2022 informieren. Die Arbeitsbedingungen für ausländische Wanderarbeiter in Katar werden seit langem international kritisiert. Auf dem Programm steht auch ein Treffen mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim Bin Hamad al-Thani. Dabei dürfte es auch um die Zusammenarbeit in der westlichen Anti-Terror-Allianz gegen den Islamischen Staat gehen.

