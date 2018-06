Melbourne (dpa) - Der Formel-1-Rennstall Manor hat drei Tage vor dem Trainingsauftakt der neuen Saison in Melbourne seinen zweiten Fahrer bekanntgegeben. Roberto Merhi wird für das Nachfolge-Team von Marussia fahren, hieß es in Melbourne.

Der 23 Jahre alte Spanier wird zusammen mit dem Briten Will Stevens das Duo für diese Saison bilden. Manor hatte nach der Pleite von Marussia auf den letzten Drücker den Crashtest bestanden und seine Teilnahme an der neuen WM-Runde gesichert. Für Merhi wird der Große Preis von Australien an diesem Wochenende das Formel-1-Debüt sein. Stevens bestritt für den ehemaligen Rennstall Caterham einen WM-Lauf.

