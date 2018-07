Kano (AFP) Zwei Explosionen haben am Dienstag einen Markt und eine belebte Straße in der nordostnigerianischen Stadt Maiduguri erschüttert. Augenzeugen berichteten, dass die Orte von Sicherheitskräften abgesperrt worden seien. Angaben zu Toten oder Verletzten lagen zunächst nicht vor. Auch war unklar, ob es sich um Unglücke oder Anschläge handelte. Am Wochenende waren in Maiduguri bei Attentaten der Islamistengruppe Boko Haram mindestens 58 Menschen getötet worden.

