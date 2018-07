Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat in der Exklave Ceuta im Norden Marokkos erneut mutmaßliche Islamisten festgenommen. Die beiden Verdächtigen gehörten einer "Zelle" an, die bereit gewesen sei, auf spanischem Boden Anschläge zu verüben, hieß es in einer vom spanischen Innenministerium am Dienstag in Madrid verbreiteten Erklärung.

