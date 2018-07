Köln (SID) - Auf seiner Präsidiumssitzung in Neu-Isenburg veröffentlicht der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Umfrageergebnisse aus Hamburg und Berlin, den beiden deutschen Bewerberstädten für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2024 oder 2028. Bei einem sehr deutlichen Ergebnis für eine der beiden Städte könnte dies einer möglichen Vorentscheidung gleichkommen. Am 16. März wird das DOSB-Präsidium eine bindende Empfehlung für Hamburg oder Berlin abgeben. Formell abgesegnet wird dieses Votum bei einer Außerordentlichen Mitgliederversammlung des DOSB am 21. März in Frankfurt/Main.

Bundesligist Schalke 04 will sich im Estadio Santiago Bernabeu mit Würde aus der Champions League verabschieden. Nach dem 0:2 im Achtelfinal-Hinspiel gegen den spanischen Rekordmeister und Titelverteidiger Real Madrid gibt es kaum noch Hoffnung auf ein königsblaues Wunder. Die Partie in Madrid wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Zeitgleich tritt der Schweizer Meister FC Basel beim portugiesischen Spitzenklub FC Porto an. Nach dem 1:1 im Hinspiel, in dem Porto die deutlich überlegene Mannschaft war, gehen die Gastgeber als Favorit in die Partie.

Beim Weltcup im finnischen Kuopio will Skisprung-Weltmeister Severin Freund seine Chance auf den Gewinn des Gesamtweltcups wahren. Bei noch sechs ausstehenden Einzelspringen liegt Freund auf Rang drei, und damit nur knapp hinter dem Führenden Peter Prevc aus Slowenien und dem Vierschanzentournee-Sieger Stefan Kraft auf Österreich. Der Wettkampf beginnt um 17.30 Uhr.