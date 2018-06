Berlin (SID) - Das Olympia-Rennen zwischen Berlin und Hamburg bleibt spannend. Die Bürger in der Hauptstadt haben mit 55 Prozent für Olympische Spiele 2024 gestimmt, in Hamburg liegt die Zustimmung bei 64 Prozent. Dies ist das offizielle Ergebnis der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage.

Im Vergleich zur ersten DOSB-Umfrage im September legten beide Städte zu: Damals lag Hamburg bei 53, Berlin nur bei 48 Prozent Zustimmung. Der DOSB hatte zuvor stets die Wichtigkeit dieser Meinungsumfrage hervorgehoben.

Am kommenden Montag empfiehlt das DOSB-Präsidium den Mitgliedern eine Stadt, die dann am 21. März in der Frankfurter Paulskirche die Siegerstadt bestätigen sollen. Das Abnicken der DOSB-Mitglieder gilt als Formalie.

Der DOSB dürfte gewarnt sein: Vor der letztlich per Bürgervotum gekippten Münchner Bewerbung um die Winterspiele 2022 hatten dort in einer Stimmungsumfrage 65 Prozent der Bürger vorab "ja" gesagt - bevor beim entscheidenden Votum in allen betroffenen Gemeinden die Bewerbung scheiterte.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann meinte trotzdem: "Wir freuen uns über die riesige Zustimmung zu Olympischen und Paralympischen Spielen und vor allem auch darüber, dass es in beiden Städten Zuwächse bei der konkreten Bewerberfrage gab." Man habe "vor Ort gespürt", dass sich das Meinungsklima positiv entwickelt habe, sagte Hörmann: "Nun haben wir eine gute Grundlage für den weiteren Entscheidungsprozess."