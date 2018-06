Seoul (AFP) Südkorea will hart gegen heimische Unternehmen vorgehen, die der von Nordkorea geforderten Lohnerhöhung im gemeinsamen Industriekomplex Kaesong nachkommen. Diesen Firmen drohe eine "rechtliche und administrative Bestrafung", erklärte das für grenzüberschreitende Fragen zuständige Wiedervereinigungsministerium in Seoul am Dienstag. "Die Lage wird schlechter, wenn wir uns den Forderungen Nordkoreas fügen", sagte ein Ministeriumsvertreter vor Journalisten. Seoul werde in dieser Sache eine "harte" Haltung einnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.