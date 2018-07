Arusha (AFP) Nach der brutalen Verstümmelung eines Albino-Kindes in Tansania hat die Polizei des ostafrikanischen Landes mehrere Verdächtige festgenommen. Sieben Verdächtige seien festgenommen worden, sagte der Vizepolizeichef der Region Rukwa im Südwesten Tansanias, Leons Rwegasira, am Dienstag im staatlichen Fernsehen. "Die Ermittlungen dauern an." Angreifer hatten nach Polizeiangaben am Samstag einem sechsjährigen Jungen mit einer Machete eine Hand abgehackt. Zuvor hatten sie seine Mutter verprügelt, weil sie ihren Sohn nicht aushändigen wollte. Mutter und Sohn werden im Krankenhaus behandelt.

