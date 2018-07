Indian Wells (SID) - Die Teilnahme der Weltranglisten-Dritten Simona Halep beim am Mittwoch beginnenden Tennisturnier in Indian Wells ist nach einer Familien-Tragödie fraglich. Der Cousin der Rumänin hat sich nach Informationen der Onlineausgabe des "Romania Journal" in seinem Haus in Constanta erhängt. Nicia Arghir, der von einem Onkel gefunden wurde, war 29 Jahre alt.

Halep hat in diesem Jahr bereits das Turnier in Dubai gewonnen. Die 23-Jährige hatte 2014 bei den French Open das Endspiel erreicht, nachdem sie im Halbfinale Andrea Petkovic (Darmstadt) ausgeschaltet hatte.

In Indian Wells ist Halep an Position drei gesetzt und würde frühestens am Freitag ins Turniergeschehen eingreifen. Die Hartplatz-Veranstaltung in der kalifornischen Wüste ist mit 5,38 Millionen Dollar dotiert.