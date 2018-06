Kiew (AFP) Beide Konfliktparteien in der Ostukraine haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko den Großteil ihrer schweren Waffen von der Frontlinie abgezogen. Die Regierungstruppen hätten "die meisten der Mehrfach-Raketenwerfer-Systeme und schwere Artillerie" abgezogen, sagte Poroschenko in einem in der Nacht zum Dienstag im ukrainischen Staatsfernsehen ausgestrahlten Interview. Die "von Russland unterstützten Kämpfer" hätten ebenfalls einen Großteil der Waffen abgezogen.

