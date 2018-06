Washington (AFP) Nach den tödlichen Schüssen auf einen schwarzen Teenager im US-Bundesstaat Wisconsin haben hunderte Jugendliche am Montag eine Protestveranstaltung im Regierungsgebäude der Stadt Madison abgehalten. An einem Geländer im Inneren des Gebäudes befestigten sie ein Banner mit der Aufschrift "Das Leben von Schwarzen zählt". Vor dem Regierungssitz riefen Demonstranten Slogans wie "So sieht Demokratie aus".

