Los Angeles (AFP) Der Miterfinder der US-Zeichentrickserie "Die Simpsons", Sam Simon, ist am Montag im Alter von 59 Jahren gestorben. Simon, der die weltweit erfolgreiche Serie in den späten 80er Jahren mit Matt Groening und James L. Brooks entwickelte, sei am Sonntag in seinem Haus in Los Angeles einem Krebsleiden erlegen, teilte ein Sprecher der Sendung mit. "Ein großer Mann. Ich verdanke ihm alles", schrieb sein Freund und Kollege Al Jean im Onlinedienst Twitter. Sein Tod sei ein "großer Verlust".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.