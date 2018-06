Villa Castelli (AFP) Nach dem tragischen Hubschrauber-Unglück mit zehn Toten in Argentinien sind französische Experten am Mittwoch zum Unfallort im Nordwesten des Landes gereist. Sie sollen die argentinischen Ermittler unterstützen, die mit Aussagen zu möglichen Ursachen des Zusammenstoßes der beiden Hubschrauber äußerst zurückhaltend blieben. Es war weiter völlig unklar, warum einer der Hubschrauber plötzlich zu nah an den anderen heranflog, so dass beide abstürzten. Viele Luftfahrt-Experten halten einen Pilotenfehler für wahrscheinlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.