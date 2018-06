Sydney (AFP) Hollywoodstar Johnny Depp hat sich einem Medienbericht zufolge am Rande der Dreharbeiten zum neuen "Fluch der Karibik"-Film in Australien an der Hand verletzt. Die Verletzung sei so schwerwiegend, dass der Schauspieler deshalb zurück in die USA geflogen sei, berichtete am Mittwoch die Zeitung "Gold Coast Bulletin". Depp dreht derzeit an der sogenannten Gold Coast im Osten Australiens den fünften Teil von "Fluch der Karibik".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.