Berlin (SID) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin muss im Topspiel der Euroleague am Donnerstag (20.55 Uhr bei Sport1+ und sport1.de) bei Real Madrid ohne vier Leistungsträger auskommen. Nach Jamel McLean (Muskelfaserriss), Cliff Hammonds (Zerrung der Syndesmose) und Jonathan Tabu (Mittelfußverletzung), die bereits seit einiger Zeit nicht zur Verfügung standen, fällt nun auch noch Center Leon Radosevic wegen einer Grippe aus.

Im Hinspiel der Top16-Runde am 15. Januar kassierten die Berliner ein 61:79. "Mit ihrer Qualität sind sie selbst in der Euroleague ein Klasse für sich. Ich nehme dieses Spiel als Lehrstunde, was bedeutet, dass wir dort das beste Spiel geben, das wir geben können, und versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten", sagte Nationalspieler Niels Giffey.

Alba liegt in der Tabelle der Gruppe E auf Platz fünf und hat fünf Spieltage vor Schluss durchaus noch Chancen auf das Viertelfinale. Die ersten vier Teams der beiden Gruppen qualifizieren sich für die nächste Runde. Real ist Tabellenführer und wettbewerbsübergreifend seit zwölf Spielen unbesiegt. Bisher konnte Alba in Madrid noch keinen Erfolg verbuchen, alle bisherigen fünf Begegnungen gingen verloren.