Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Lakers haben einen traurigen Rekord aufgestellt. Für den 16-maligen Champion sind die Play-offs in der Basketball-Profiliga NBA schon nach 63 von 82 Hauptrundenspielen nicht mehr zu erreichen, nie zuvor ist der Klub seit dem Umzug von Minneapolis nach Kalifornien (1960) so früh gescheitert. Die Lakers haben als Vorletzter der Western Conference ganze 17 Siege bei 46 Niederlagen auf dem Konto.

Erst zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte sind die Lakers nicht in der Meisterrunde dabei. Erst zum zweiten Mal geschah dies nach 74/75 und 75/76 in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten. "Ich denke nicht darüber nach", sagte Trainer Byron Scott: "Ich denke nur darüber nach, wie wir das Team besser machen können."

Derweil betonte Lakers-Superstar Kobe Bryant, dass ein Karriereende wegen seiner schweren Schulterverletzung nie ein Thema gewesen sei. "Wer sagt, dass ich aufhören wollte? Es war nie eine Frage", sagte der 36-Jährige bei einer Pressekonferenz am Rande des Heimspiels gegen die Detroit Pistons (93:85).

Der fünfmalige NBA-Champion befindet sich nach wie vor im Aufbautraining. "Ich mache so viel es geht, um gesund zu werden", sagte Bryant: "Ich weiß nicht, wann ich wieder werden darf. Wahrscheinlich in einem Monat."