Karlsruhe (AFP) Das Land Thüringen darf Verkäuferinnen und Verkäufern arbeitsfreie Samstage zusichern. Eine entsprechende Regelung des thüringischen Ladenöffnungsgesetzes ist verfassungsgemäß, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss entschied. (Az: 1 BvR 931/12)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.