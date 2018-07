München (AFP) Für Kapitalerträge können Steuerzahler generell keine Werbungskosten mehr geltend machen. Das gilt auch, wenn nicht die pauschale Abgeltungssteuer von 25 Prozent, sondern ein niedrigerer individueller Steuersatz zum Ansatz kommt, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil entschied. Das Urteil betrifft Steuerzahler mit höheren Kapitaleinkünften aber insgesamt niedrigem Einkommen. (Az: VIII R 13/13)

