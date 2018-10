Kassel (AFP) Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) muss keine Akteneinsicht in interne Prüfunterlagen gewähren. Das entschied am Mittwoch der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel. Er wies damit einen Journalisten der "Bild"-Zeitung (Az: 6 A 1071/13) und den Steuerzahlerbund (Az: 6 A 1598/13) ab.

