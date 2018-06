Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat vor dem Hintergrund der Spannungen mit Russland ein stärkeres deutsches Engagement in Polen angekündigt. Bis zu 2000 Bundeswehr-Soldaten würden in diesem Jahr an militärischen Übungen in dem Nachbarland teilnehmen, sagte von der Leyen laut Redetext am Mittwoch auf einer polnischen Generalstagung in Warschau. Die deutsche Ministerin nahm als Gast an dieser Tagung teil.

