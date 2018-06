Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat die Mitgliedstaaten der EU aufgefordert, energischer gegen Betrug, Korruption und Schlampereien bei der Vergabe von EU-Geldern vorzugehen. Dazu müssten die Kontrollen verstärkt und die Sanktionen für einen unrechtmäßigen Umgang mit Fördergeldern aus dem EU-Haushalt verschärft werden, verlangte das Parlament am Mittwoch in einer Entschließung. Auch müssten die Regierungen ausreichende Mittel zur Betrugsbekämpfung bereitstellen, was bisher nur in einigen EU-Staaten geschehen sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.