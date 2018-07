Straßburg (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Tempo beim geplanten Aufbau einer europäischen Energieunion angemahnt. Die EU müsse in der Energiepolitik wettbewerbsfähiger und zugleich unabhängiger von Importen werden, betonte der Luxemburger Christdemokrat am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg. Derzeit sei die Situation "nicht optimal". Die EU importiere 53 Prozent der Energie, die sie verbrauche. Die Kosten dafür beliefen sich auf 400 Milliarden Euro pro Jahr.

