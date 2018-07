Los Angeles (dpa) - Jeremy Renner (44, "The Hurt Locker") und Amy Adams (40, "Her") werden nach "American Hustle" wieder gemeinsam vor der Kamera stehen.

Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, hat Renner nun auch eine Rolle in dem geplanten Science-Fiction-Streifen "Story of Your Life" erhalten. Die Geschichte dreht sich um die Ankunft von Außerirdischen auf der Erde. Adams spielt eine Sprachwissenschaftlerin, die im Auftrag des Militärs herausfinden soll, mit welchen Absichten die Aliens gelandet sind. Renner soll ihr in der Rolle eines Physikprofessors zur Seite stehen. Eric Heisserer ("A Nightmare on Elm Street") schreibt das Drehbuch. Regie führt der Kanadier Denis Villeneuve ("Prisoners"), der kürzlich auch den Zuschlag für eine "Blade Runner"-Fortsetzung erhielt. Renner ist ab Ende April in "Avengers: Age of Ultron" in den Kinos zu sehen.