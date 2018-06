Köln (SID) - Michael Schumachers Sohn Mick hat während seiner Zeit im Kartsport ein "beeindruckendes Talent und sehr gute Leistungen gezeigt". Das sagte der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug im Gespräch mit Focus online. Dennoch: "Mit viel Hype um ihn und seinen Namen ist Mick jetzt nicht geholfen, und er wünscht sich diesen eher nicht."

Mick Schumacher, der am 25. März 16 Jahre alt wird, feiert in diesem Jahr sein Debüt in der ADAC Formel 4. Das erste Rennen für das Team des Niederländers Frits van Amersfoort fährt er am 25. April in Oschersleben. Haug sieht in der neuen Rennserie "sehr viel Potenzial, künftig talentierten Nachwuchs auszubilden".

Schon der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (27) hatte Mick Schumacher beim Einstieg in den Formel-Sport alles Gute gewünscht und vor allzu großem Druck auf den Youngster gewarnt. "Der Umstieg vom Kart in ein Formel-Auto ist schon schwer genug, und bei ihm kommt natürlich noch eine gewisse Extralast hinzu", sagte Vettel. Schumacher junior habe das aber teilweise schon in seiner Kart-Zeit erlebt, "und er hat es zuletzt gut gemeistert".