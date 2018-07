Leverkusen (SID) - Spaniens Tabellenführer FC Barcelona wirbt um die Gunst von Bayer Leverkusens Freistoß-Künstler Hakan Calhanoglu. "Barcelona hat sich gemeldet und bei mir sein Interesse hinterlegt", bestätigte Berater Bektas Demirtas dem Express. Nach Information des Blatts wollen auch Barcas Erzrivale Real Madrid, Manchester United und der FC Liverpool den 21-Jährigen verpflichten.

Nach Angaben Demirtas' ist ein Wechsel in diesem Sommer aber keine Option für seinen Schützling, der erst vor dieser Saison für zehn Millionen Euro vom Hamburger SV ins Rheinland gewechselt war. "Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber für Hakan ist das Interesse aus Barcelona uninteressant", erklärte er: "Er hat bei Bayer alles, was er braucht. Er spielt Champions League, er ist noch im Pokal, und auch in der Meisterschaft läuft es gut. Außerdem: Bayer ist für ihn der beste Klub. Deshalb führen wir keine Gespräche mit anderen Vereinen."

Bayer-Chef Michael Schade stellte derweil in der Sport Bild klar, dass der Offensivstar sowieso "in diesem Jahr unverkäuflich" sei. Grundsätzlich gehe er davon aus, "dass Hakan, wenn er uns mal verlässt, nur zu einem der Top-Sechs-Klubs in Europa geht".