Köln (SID) - Der ukrainische Innenverteidiger Alexander Kutscher von Schachtjor Donezk hat im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayern München am Mittwoch nach 2 Minuten und 33 Sekunden den schnellsten Platzverweis in der Geschichte der Königsklasse erhalten. Nach einer Notbremse an Mario Götze zückte der schottische Referee William Collum in der Münchner Arena die Rote Karte.

Damit löst Kutscher den ehemaligen Bundesliga-Profi Valérien Ismaël ab, der im Trikot von Werder Bremen im Gastspiel bei Inter Mailand 2004 nach 5 Minuten und 52 Sekunden des Feldes verwiesen worden war. Die schnellsten Platzverweise der Champions-League-Geschichte:

1. Alexander Kutscher (Schachtjor Donezk) 2:33 Minuten

2. Valérien Ismaël (Werder Bremen) 5:52

3. Craig Bellamy (Newcastle United) 5:59

4. Frédéric Déhu (RC Lens) 6

5. Hector Herrera (FC Porto) 6:47

6. Kees van Wonderen (Feyenoord Rotterdam), János Hrutka (1. FC Kaiserslautern) beide 7 Minuten