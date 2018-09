Parchal (SID) - Der Jubel über den Sieg im kleinen Finale der Mini-WM fiel recht sparsam aus - die vier Partien in acht Tagen hatten die deutschen Fußballerinnen einfach "marathonmäßig" geschlaucht. Dennoch können sich die ausgelaugten Spielerinnen am Donnerstag mit einem guten Gefühl auf den Heimweg vom Algarve Cup machen, denn knapp drei Monate vor dem Beginn der Mission "Dritter Stern" kommt der zweimalige Weltmeister zur richtigen Zeit in WM-Form - und das trotz der großen personellen Probleme.

"Wenn die WM-Vorbereitung ein Marathon wäre, dann wären wir jetzt bei Kilometer 23", sagte Bundestrainerin Silvia Neid nach dem 2:1 (1:0) gegen Schweden mit Blick auf die bevorstehende Endrunde in Kanada (6. Juni bis 5. Juli): "Ich sehe eine Entwicklung innerhalb des Teams. Das ist schön."

Für die kommenden Wochen hat Neid, die in Portugal inklusive der Weltfußballerin Nadine Keßler auf acht Spielerinnen verzichten musste, eigentlich nur zwei Wünsche. "Das Wichtigste ist, dass die Verletzten zügig zurückkommen, sonst wird es schwer für sie", sagte die 50-Jährige: "Und für alle anderen hoffe ich, dass sie gesund aus der Saison kommen."

Zuvor war den Deutschen die Revanche gegen Schweden gelungen. Die Europameisterinnen besiegten die Skandinavierinnen eine Woche nach dem 2:4-Fehlstart. Anja Mittag (3.) und die zur Halbzeit eingewechselte Alexandra Popp (52.) erzielten in einer munteren Partie die Treffer für die Neid-Elf, die aber nur teilweise an die überzeugenden Leistungen aus dem 3:1 zwei Tage zuvor gegen Brasilien anknüpfte. Für Schweden traf Sofia Jakobsson (64.).

Bei traumhaftem Wetter begann Deutschland wie in der Vorwoche, als das DFB-Team nach einem Blitzstart nach drei Minuten bereits 2:0 führte, äußerst lauffreudig und druckvoll. Keine drei Minuten waren vor 813 Zuschauern im Estadio Bela Vista gespielt, als Mittag einen von Sara Däbritz eingeleiteten Angriff über die linke Seite erfolgreich abschloss.

Bei den Feldspielerinnen hatte Neid wie angekündigt munter durchgewechselt und die Startformation nach dem intensiven Brasilien-Spiel auf sechs Positionen verändert, um die Belastung für einzelne Kräfte nicht zu groß werden zu lassen.

Nachdem vor der Pause bereits Rechtsverteidigerin Kathrin Hendrich (40.) wegen Oberschenkelproblemen durch Jennifer Cramer ersetzt werden musste, brachte Neid für den zweiten Durchgang frische Offensivkräfte. "Superjoker" Popp unterstrich mit ihrem dritten Turniertreffer ihre gute Form. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

Für die Spielerinnen wird es unmittelbar nach der Heimreise wieder in ihren Vereinen ernst, die WM-Vorbereitung geht im April weiter. Viel Zeit für die WM-Vorbereitung hat die DFB-Auswahl nicht mehr. Vor der Abreise nach Nordamerika am 31. Mai stehen im April und Mai noch zwei Lehrgänge und zwei Testspiele auf dem Programm. Dabei trifft Deutschland unter anderem am 8. April in Fürth auf Brasilien.