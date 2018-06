Guatemala-Stadt (AFP) Unbekannte haben im mittelamerikanischen Guatemala von einem Motorrad aus zwei Journalisten erschossen. Wie die Journalistengewerkschaft und Rettungskräfte am Mittwoch mitteilten, wurde bei dem Angriff am Vortag in der Stadt Mazatenango rund 170 Kilometer südlich von Guatemala-Stadt ein dritter Medienvertreter verletzt. Bei den Todesopfern handelte es sich demnach um Danilo López von der Zeitschrift "Prensa Libre" und Federico Salazar vom Rundfunksender Nuevo Mundo, bei dem Verletzten nach Angaben örtlicher Medien um Marvin Tunches.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.