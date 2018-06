Berlin (dpa) - Die Shopping-App Shopkick ist gut vier Monate nach dem Start in Deutschland mehr als eine Million Mal heruntergeladen worden.

Seit Jahresbeginn seien über die Anwendung 500 000 Besuche in Partner-Geschäften registriert worden, gab Shopkick am Mittwoch bekannt. Als neunte Kette neben den Douglas-Parfümerien, Elektromärkte wie Media Markt und Saturn, Penny, Karstadt oder OBI komme der Schuhhändler Reno dazu.

Nutzer der App bekommen Bonuspunkte, wenn sie Geschäfte betreten oder Produkte in Läden mit ihrem Smartphone einscannen. In den Geschäften wird dafür an jedem Eingang eine Box angebracht, die Signale an die Telefone sendet. Für das Betreten eines Ladens bekommt ein Nutzer mit geöffneter App 35 Punkte, die bei Shopkick "Kicks" heißen. Das entspricht etwa 15 Cent. Die Firma erhält Geld von den Händlern und Marken-Partnern im Verhältnis zu den umgeschlagenen "Kicks".