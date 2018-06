München (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel eröffnet heute die Internationale Handwerksmesse in München. Rund 1000 Firmen zeigen eine Woche lang ihre Neuheiten. Damit gilt die Messe als wichtigste Ausstellung dieser Art in Deutschland. Zum Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft am Freitag wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Die Auftragslage der Handwerksbetriebe ist derzeit vor allem dank der anhaltend niedrigen Zinsen gut. Viele Verbraucher bauen oder modernisieren lieber, als dass sie sparen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.