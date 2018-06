Miami (dpa) - Die Polizei in Florida ist heute wegen angeblicher Schüsse zum Haus von US-Rapper Lil Wayne gerufen worden. Es handelte sich um einen Falschalarm, wie die Polizei von Miami Beach via Twitter mitteilte. Die Behörde sprach von "Swatting". Dabei alarmieren anonyme Anrufer die Polizei wegen angeblicher Vorfälle an Promi-Adressen. Das Musiklabel des Rappers hatte via Twitter mitgeteilt, dass der Musiker "okay" sei. Wayne sei während des angeblichen Vorfalls nicht in seinem Haus gewesen.

