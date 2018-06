Bamako (AFP) Hunderte Vertreter von Rebellengruppen in Mali haben am Mittwoch mit Beratungen über das von Algerien vermittelte Friedensabkommen mit der Regierung in Bamako begonnen. Aus verschiedenen Landesteilen Malis, aus Mauretanien, Niger, Libyen und Algerien kamen bis zu 200 Rebellen in die Stadt Kidal, die meisten von ihnen waren Tuareg, wie ein Teilnehmer der Nachrichtenagentur AFP sagte. Es wird erwartet, dass sich die Gespräche über mehrere Tage hinziehen.

