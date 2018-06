Mons (AFP) Die Nato hat von den Konfliktparteien in der Ukraine Aufklärung über den Verbleib schwerer Waffen gefordert. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Mittwoch im Hauptquartier der europäischen Nato-Streitkräfte im belgischen Mons, dass das Bündnis "einen gewissen Abzug schwerer Waffen" bestätigen könne. "Aber es ist unklar, wohin sie gebracht wurden." Stoltenberg verlangte einen vollständigen Zugang für die Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), um den Abzug zu überprüfen.

