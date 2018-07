Mons (AFP) Mit zwei Manövern will die Nato im April und Juni die Fortschritte beim Aufbau ihrer neuen schnellen Eingreiftruppe testen. Bei der ersten Übung solle getestet werden, wie schnell die Einheiten nach einer Alarmierung einsatzbereit seien, sagte ein Nato-Vertreter am Mittwoch im Hauptquartier der Allianz im belgischen Mons bei Brüssel. Beim zweiten Manöver sollten die Einheiten dann auch "von Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und Tschechien zum Übungsgelände Zagan in Westpolen" verlegt werden.

