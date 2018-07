Lima (AFP) Ein historisches Gebäude der ältesten Universität auf dem amerikanischen Kontinent in der peruanischen Hauptstadt Lima ist durch einen Brand am Mittwoch schwer beschädigt worden. Decken und Mauern des zur San-Marcos-Universität gehörenden Bauwerks aus dem 16. Jahrhundert seien eingestürzt, teilte die Hochschule mit. Allerdings habe es "keine Schäden an den historischen Archiven" in dem Gebäude gegeben.

