Gibraltar (SID) - Hamburg gilt als klarer Favorit im deutschen Bewerberrennen um die Olympischen Sommerspiele 2024. Mit einer Quote von 1,35 werden die Chancen der Hansestadt beim Sportwettenanbieter bwin deutlich höher eingeschätzt als die der Bundeshauptstadt Berlin (Quote 2,95).

Bei der endgültigen Vergabe der Spiele im Jahr 2017 in Lima gilt der deutsche Kandidat allerdings als Außenseiter. Die Quote für einen Triumph bei der IOC-Session in Perus Hauptstadt steht bei 4,00, für ein Scheitern bei 1,2.