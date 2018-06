Nürnberg (SID) - Der zweimalige Hockey-Olympiasieger und langjährige Nationalmannschafts-Kapitän Max Müller (27) hat seine internationale Karriere beendet. Laut eines Berichts der Nürnberger Zeitung informierte der Abwehrspieler Bundestrainer Markus Weise bereits im Februar über seinen Schritt. "Er hat wie immer bewegende Worte gefunden", sagte Müller.

Bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 und London 2012 hatte der Spieler des Nürnberger HTC jeweils die Goldmedaille gewonnen, 2011 feierte er zudem den EM-Titel in Mönchengladbach, 2007 den Gewinn der Champions Trophy. Insgesamt lief Müller in 188 Spielen für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) auf.

Seine Bundesliga-Karriere setzt der gebürtige Nürnberger fort, nach einem Loch in der Achillessehne hatte sich Müller 2013 zurückgekämpft. Für den DHB lief er bei der WM 2014 in Den Haag (6. Platz) letztmals auf.