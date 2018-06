Istanbul (AFP) Die türkische Polizei ist am Mittwoch in mehreren Städten gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen, die des Todes eines 15-Jährigen durch eine Tränengaspatrone vor einem Jahr gedachten. Im Istanbuler Stadtteil Okmeydani, in dem Berkin Elvan tödlich verletzt worden war, gab es Zusammenstöße mit linksextremen Regierungsgegnern, wie ein AFP-Fotograf beobachtete. Die Bereitschaftspolizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, die Demonstranten warfen Steine und Molotowcocktails.

