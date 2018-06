Genf (AFP) Der UN-Sonderberichterstatter zu Folter, Juan Méndez, verlangt Aufklärung über die Haftbedingungen in den USA. Er habe darum gebeten, die Gefängnisse persönlich in Augenschein nehmen zu dürfen, erklärte Méndez am Mittwoch in Genf am Rande einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrats. Die Regierung in Washington habe dies aber bislang nicht erlaubt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.