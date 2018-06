Washington (AFP) Die US-geführte Militärallianz gegen den Islamischen Staat (IS) hat nach eigenen Angaben wichtige Versorgungsrouten und Kommunikationswege der Dschihadisten gekappt. In einer Erklärung der Koalition hieß es am Dienstag (Ortszeit), die Streitkräfte hätten im Nordosten Syriens nahe der Stadt Tal Hamis den "Widerstand des IS gebrochen". Die Dschihadisten seien in dem Gebiet nun in ihrer freien Bewegung eingeschränkt.

