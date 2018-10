Sydney (AFP) Die australische Regierung hat einen weiteren Versuch unternommen, um die Hinrichtung der beiden in Indonesien zum Tode verurteilten Australier noch zu verhindern. Außenministerin Julie Bishop bot ihrer indonesischen Kollegin Retno Marsudi an, die Kosten für eine lebenslange Haftstrafe von Andrew Chan und Myuran Sukumaran zu übernehmen. Australien sei bereit, für die Haft zu bezahlen, "falls ein Gefangenenaustausch nicht möglich sein sollte", heißt es in dem Schreiben, das das Außenministerium in Canberra am Donnerstag veröffentlichte.

