Düsseldorf (AFP) Bei dem seit Anfang 2015 für Neukunden geltenden Garantiezins für klassische Lebensversicherungspolicen von 1,25 Prozent würde es einem Bericht zufolge durchschnittlich 23 Jahre lang dauern, bevor Verbraucher damit in jedem Fall eine positive Rendite erwirtschaften. Das teilte die Online-Ausgabe des "Handelsblatts" am Donnerstag unter Berufung auf Experten-Berechnungen mit. In den 1990er Jahren, als der Garantiezins vier Prozent betrug, seien es weniger als zwölf Jahre gewesen.

