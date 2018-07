München (AFP) BMW hat 2014 das fünfte Rekordjahr in Folge verbucht. Die Münchner Autobauer erreichten neue Bestmarken bei Absatz, Umsatz und Ergebnis, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. BMW habe seinen "Erfolgskurs" in einem "volatilen Umfeld" fortgesetzt, erklärte der scheidende BMW-Chef Norbert Reithofer.

