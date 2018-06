Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bundesbank hat zwar auch 2014 einen Milliarden-Überschuss erzielt, doch der fiel geringer aus als im Jahr zuvor. Insgesamt überwies die Zentralbank dem Bund am Donnerstag 2,95 Milliarden Euro, wie die Bundesbank in Frankfurt am Main mitteilte. 2013 waren es noch 4,59 Milliarden gewesen. "Dass der Überschuss geringer als im Vorjahr ausgefallen ist, liegt vor allem am Rückgang der erzielten Zinserträge", erklärte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann.

